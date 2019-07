Rimini celebra Cuba, serata tra libri e cooperazione ricordando Amilcare Cipriani

Attualità

Rimini

| 09:46 - 24 Luglio 2019

Il rivoluzionario Amilcare Cipriani.

Venerdì 26 luglio, alle ore 19.30, presso il giardino dell’Associazione Zeinta di Borg (via Covignano 26, Rimini) il circolo riminese “J. Martì” dell’Associazione Nazionale d’Amicizia Italia Cuba, in collaborazione con Bookstones Edizioni, organizza “Rivoluzioni e Rivoluzionari”, una serata con brindisi e buffet per celebrare l’anniversario dell’assalto al Moncada. Interverranno Andrea Evangelisti, segretario del circolo, Dorian Stacchini, coordinatore regionale e Rodolfo Dal Pane, responsabile della cooperazione. A seguire si parlerà del libro “a” (Bookstones 2019) con l’autore Marco Sassi.

Ingresso libero.