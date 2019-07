Novafeltria Calcio ripescato giocherà in Promozione, gioia tra i tifosi

Sport

Novafeltria

24 Luglio 2019

Il Novafeltria calcio giocherà il prossimo campionato in Promozione. Il posto nella categoria si è liberato perché una squadra non si è iscritta alla competizione. In base ai risultati dei play off dello scorso campionato il posto sarebbe stato del Granata, ma la squadra ha rinunciato. La Lega ha proposto così al Novafeltria, successivo in classifica, di entrare e la squadra ha accettato. La presentazione della squadra, su invito, sarà lunedì 29 luglio ore 20:30 presso la Piscina Tanha. Per l’occasione, oltre alla prima squadra, sarà presentata la juniores e la terza categoria, (altra novità di quest’anno). L’attività inizia il 1 agosto presso stadio Comunale di Novafeltria con un'amichevole, il 5 agosto inizio preparazione, il 25 e 28 agosto primi impegni ufficiali con la Coppa Italia. Il 1 settembre inizio campionato. La società comunica la piena soddisfazione, l’obbiettivo è la salvezza e la rosa attualmente rimarrà quella già confermata.