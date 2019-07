Rimini, tre persone morte in spiaggia per malori in un giorno

Cronaca

Rimini

| 08:00 - 24 Luglio 2019

118 in azione in spiaggia (immagine di repertorio).

Tre persone morte a causa di un malore nella giornata di martedì in provincia di Rimini. Tutte si trovavano in spiaggia e il malessere fatale è molto probabilmente da imputare alle alte temperature di questi giorni. Un turista tedesco 66enne è morto a Torre Pedrera nella tarda mattinata. L'uomo si trovava in acqua quando si è sentito male. All'arrivo dei soccorso il 66enne era già spirato. Una turista 83enne italiana è svenuta sulla battigia a Igea Marina senza più riprendere conoscenza. Terza vittima un turista 72enne morto in spiaggia a Bellaria. Inutili i soccorsi anche in questo caso.