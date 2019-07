VIDEO, schianto tra moto e furgone a Rimini: grave 48enne

Cronaca

Rimini

| 07:23 - 24 Luglio 2019

Scontro auto moto nella notte a Rimini. L'incidente è avvenuto in via Nuova circonvallazione all'altezza del civico 85 verso le 23.30 di martedì. In ospedale a Rimini è finito un 48enne in condizioni serie. Sul posto per i rilievi ed i soccorsi un'ambulanza, un'automedica e la Polstrada.









Un altro incidente è avvenuto circa trenta minuti prima sempre in via Nuova circovallazione all'altezza del civico 122. Coinvolte anche in questo caso un'auto e una moto. Ad avere la peggio un 60enne portato in ospedale a Rimini in condizioni serie. Sul posto un'ambulanza, un'automedica e la Polizia Municipale.