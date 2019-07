Volley C maschile, per il Bellaria due assi: gli schiacciatori Fabbri e Morichelli

Sport

Bellaria Igea Marina

| 22:06 - 23 Luglio 2019

Due rinforzi importanti per il Belalria maschile di serie C.

Chiude col botto il mercato estivo della Dinamo Pallavolo Bellaria (serie C maschile). Dalla Sangrem Morciano arrivano Federico Morichelli e Michael Fabbri infatti andranno a completare la rosa biancoblu.

“Sono due atleti che abbiamo seguito sin dall’inizio del mercato, due prime scelte per noi e per il nostro progetto sportivo – spiega il ds Tuccelli - Due schiacciatori con caratteristiche differenti che vanno a completare dal punto di vista tecnico e non solo il roster della prima squadra. Porteranno qualità ed esperienza ad un gruppo giovane ed ambizioso formato in prevalenza da ragazzi provenienti dal nostro settore giovanile.”

Michael Fabbri, classe 1992, è cresciuto nelle squadre di miniVolley del Riccione dove è rimasto sino alle categorie giovanili. Negli anni successivi San Giovanni in Marignano, Forlì e qualche esperienza fuori regione. Un grave incidente lo riporta però in Romagna dove ha praticamente ricominciato “da capo” (l’infortunio lo costringe a cambiare ruolo, prima era palleggiatore) ripartendo dalla serie C riminese. Le ultime ultime 3 stagioni le ha trascorse in serie B alla Sangrem Volley Morciano.

Federico Morichelli, invece è cresciuto a Jesi passando dalle giovanili alla prima squadra di B2.

Dalla B2 al Beach, dove Federico ha fatto una parentesi per qualche anno per poi tornare a giocare con Offagna in B2 neopromossa dalla C. Gli anni che seguono lo hanno visto protagonista ad Ancona e infine a Morciano di Romagna.