Rimini Calcio, preso il portiere under Santopadre. In arrivo il centrocampista Gasperi

Sport

Rimini

| 20:22 - 23 Luglio 2019

Il portiere Alessandro Santopadre (foto Calciogrifo.it).

Il Rimini ha definito con l'Atalanta l'arrivo del portiere under (classe 1998) Alessandro Santopadre (è cresciuto nel Perugia il club di cui è presidente suo padre). L'anno scorso 19 presenze nella Paganese. Nei piani dovrebbe essere il secondo di un numero uno in arrivo, un 1998 che il ds D'Agnelli sta trattando. In lista di partenza Nava più pobabilmente di Scotti. Ormai definito - annuncia il ds D'Agnelli - l'arrivo del centrocampista del San Marino Matteo Gasperi, classe 1997, nell'ultima stagione 39 partite tra Fano e San Marino (5 gol), cresciuto nel settore giovanile del Cesena. In questi giorni era in prova alla Virtus Verona.

Smentito l'interesse per l'attaccante Fall: nel mirino un giocatore di un club di categoria superiore su cui ci sono altri due club del girone B. Quanto agli attaccanti, Cecconi ha trovato l'accordo biennale con la Pro Vercelli, il Rimini che non voleva liberarlo a costo zero, in tarda serata ha deciso di dare il via libera: una decisione dell'amministratore unico Giorgio Grassi

Intanto il valente preparatore atletico Alessandro Platone si è accasato al Parma. Da mercoledì si occuperà della formazione Primavera. Contratto per un anno.