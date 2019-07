Sporcizia del dopo Cartoon Club, la replica dell'organizzazione: «Dateci il tempo di pulire»

Attualità

Rimini

| 19:02 - 23 Luglio 2019

Una foto del dopo Cartoon club.

In relazione alla segnalazione di un nostro lettore, la direzione di Cartoon Club tiene a precisare che



Pur accogliendo volentieri l'invito a ripulire meglio le aree di Marina centro utilizzate dal festival, occorre almeno consentire al festival stesso i tempi tecnici per portare a termine le operazioni. «»



Come peraltro accade con il mercato ambulante, e con tutte le manifestazioni riminesi di grande impatto, dalla Notte Rosa ad Al meni e al Capodanno. Domenica il festival ha chiuso i battenti alle ore 24, ma il pubblico e i turisti hanno continuato a "vivere" piazzale Fellini ben oltre l'orario di chiusura. La frescura proveniente dalla fontana dei Quattro Cavalli evidentemente era invitante. Ad ogni modo, e nonostante le operazioni di smontaggio da parte di espositori e tecnici, la zona adiacente alle tensostrutture già durante la notte risultava magicamente e debitamente pulita, pronta ad accogliere "come si deve" turisti e residenti al mattino presto.

Come dopo ogni mercato, restano a terra degli elementi da ripulire. La foto inviata dal lettore è inerente al momento subito successivo allo smontaggio delle tensostrutture: essendo ancora “cantiere”, la normativa in fatto di sicurezza prevede che nessuno possa entrare nell’area, debitamente circoscritta da transenne, e considerata cantiere in disallestimento finché ci sono mezzi in movimento. Dalla stessa immagine si notano infatti perfettamente gli ancoraggi posizionati sul piazzale. Era quindi vietato per chiunque accedere all’area, anche a chi doveva compiere le debite pulizie. Non appena sono state eliminate anche le ultime strutture e si è liberata l’area, l'organizzazione del festival ha immediatamente dato corso alle pulizie, appaltate ad Hera. Le foto scattate questa mattina non lasciano dubbi circa la situazione di piazzale Fellini e dell'intera area adiacente.



Cartoon Club ha chiuso l'edizione 2019 superando le 160.000 presenze in 9 giorni, (in gran parte presenti nei 4 giorni di Riminicomix), senza alcun problema di ordine pubblico, tutto si è svolto nel migliore dei modi, con una copertura di sicurezza degna dei più grandi eventi. Ogni anno non avvengono praticamente mai incidenti dato il clima estremamente rilassato e l’atmosfera amichevole che permea questo evento gratuito da 35 anni. Un divertimento sano, sicuro e... non inquinante.