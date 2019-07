Calcio RSM, il Murata di mister Fabbri ha definito la rosa: undici i volti nuovi

Sport

Repubblica San Marino

| 18:22 - 23 Luglio 2019

Il tecnico del Murata Achille Fabbri.

Ormai definita la rosa del Murata allenata da Achille Fabbri, ex mister del Novafeltria. Il quale sarà affiancato da dal vice Gigi Felici, dal preparatore dei portieri Luca Lelli ed entra nello staff anche la fifgura del fisioterapista, Mattia Pulazzi.

A completare l'organico mancano un centrocampista e un paio di giocatori samamrinesi. Aggregato il trequartista Marinero. La preparazione comincerà il 12 agosto a Montecchio: nei fine settimana partite amichevole. Il primo obiettivo del club entrare nel Q1.

LA ROSA

PORTIERI: Renzetti, Broccoli (campionato sammariense). DIFENSORI: Ortibaldi, Albani, Nanni, Samba (ex Marignanese), Arrigoni (ex Scot Due Emme), Cupi (ex Novafeltria), Giulianelli (ex Sammaurese), Spagnoli (ex Bakia). CENTROCAMPISTI: Cecchetti, Neri, Bozzetto (ex Vis Pesaro), Tani (ex Pietracuta). ATTACCANTI: Casadei (riprende dopo un anno di stop), Valli (ex Civitella), Fedeli (ex Torconca), Baschetti (Athletic Poggio).