Presa una baby gang a Riccione: bloccano tre stranieri, li aggrediscono e li rapinano

Cronaca

Riccione

| 18:15 - 23 Luglio 2019

Carabinieri di Riccione in azione.

Hanno bloccato tre cittadini del Bangladesh in viale Dante a Riccione costringendogli a consegnare loro le proprie biciclette. Al dineigo si sono lanciati in una colluttazione che ha causato a un 25enne di Riccione alcune lezioni al volto. Nel frattempo la sezione radiomobile del Nor assieme alla stazione del comando Arma riccionese, una volta allertati sono giunti sul posto riuscendo a rintracciare e arrestate i minorenni, ancora in possesso delle bici appena sottratte agli stranieri. Nello stesso contesto sono stati condotti in caserma altri 6 conterranei la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.