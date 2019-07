È in sella allo scooter che prende fuoco: paura in strada a Novafeltria

Cronaca

Novafeltria

| 18:04 - 23 Luglio 2019

Lo scheletro dello scooter dopo l'autocombustione.

Tanta paura ma poche conseguenze per un dipendente del Comune di Novafeltria che oggi pomeriggio attorno alle 17 ha visto prendere fuoco lo scooter sul quale stava viaggiando. L’innesco è accaduto all’improvviso, tanto che è difficile stabilirne le cause: forse l’eccessivo caldo, forse un malfunzionamento del mezzo, fatto sta che il cinquantino del figlio si è improvvisamente incendiato sotto le sue mani e piedi. In quel momento il dipendente era diretto verso i magazzini comunali.



La pronta reazione dell’uomo gli ha però permesso di balzare giù dal mezzo prima che le fiamme lo avvolgessero, con il rischio di provocargli conseguenze davvero serie. Per sua fortuna se l’è cavata solo con qualche lieve ustione e un più grande spavento. Una volta sul posto i vigili del fuoco non hanno potuto fare altro che spegnere la carcassa del mezzo, andato completamente distrutto.