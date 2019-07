Al Regina di Cattolica l’omaggio a De Crescenzo con il teatro contemporaneo e i classici di prosa e danza

Eventi

Cattolica

| 16:42 - 23 Luglio 2019

Amanda Sandrelli ne La Locandiera.

Il nuovo cartellone del teatro della Regina di Cattolica è sempre più ricco di proposte d’autore, che si inseriscono al fianco dei consueti appuntamenti di intrattenimento musicale e comico, della danza e dei grandi classici della prosa, che anche quest’anno saranno audio descritti per non vedenti e ipovedenti.

La stagione 2019-2020 presenta una novità, il raddoppio di due date di prosa che vedranno protagonisti Alessio Boni e Filippo Timi, una risposta all’importante risultato ottenuto nella scorsa stagione in cui il Regina ha realizzato il sold out in tutte le date in cartellone. Successo indiscutibile che ha premiato le scelte, sempre improntate al criterio della qualità.



APPUNTAMENTI DI PROSA

Sarà Leo Gullotta ad aprire il cartellone di prosa il 14 novembre con “Pensaci Giacomino” di Luigi Pirandello, un testo di condanna di una società becera e ciarliera, adusa alla calunnia, al dissacro e al bigottismo.

Con l’appuntamento del 5 dicembre, in replica il 6, Filippo Timi presenterà “Skianto”, in cui l’attore ed autore racconta la storia, con elementi autobiografici, di un bambino diversamente abile che non corrisponde, certo, alla creatura che i genitori si erano immaginata al momento del concepimento.

Alla “Locandiera” Amanda Sandrelli è affidato il primo appuntamento del 2020, in calendario il 9 gennaio mentre il 18 e il 19 gennaio Alessio Boni e Serra Yilmaz porteranno a Cattolica il “Don Chisciotte” di Francesco Niccolini, adattamento liberamente ispirato al romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra.

Il 4 marzo Ale e Franz interpretano un inedito Shakespeare in “Romeo&Giuletta”.

Chiusura in grande stile per il cartellone della prosa con “Così parlò Bellavista”, prodotto da Alessandro Siani e Sonia Mormone. Un omaggio più che mai attuale a Luciano De Crescenzo, scrittore, regista, poliedrico letterato napoletano morto lo scorso venerdì 18 luglio, padre del famoso romanzo da cui fu tratto il film Così parlò Bellavista, qui adattato per il teatro da Geppy Gleijeses, in scena con Marisa Laurito e uno straordinario cast di autori napoletani.



ACCESSIBILI A TUTTI

Grazie alla rinnovata collaborazione con il Centro Diego Fabbri di Forlì, anche per la stagione 2019-2020 si attiva il progetto “Un invito a teatro” no limits che garantisce l’accessibilità a tutti gli spettacoli di prosa da parte degli spettatori non vedenti e ipovedenti, grazie a supporti audio descrittivi.

L’audiodescrizione consiste nel dotare gli spettatori di cuffie wireless, collegate alla sala regia. Qui, un lettore professionista li “guiderà” lungo lo sviluppo narrativo dello spettacolo, per rendere “visibili” tutti quei particolari silenziosi, componenti fondamentali di qualunque opera teatrale



APPUNTAMENTI IN DANZA

Il 12 dicembre il cartellone della danza si apre con “Cenerentola”, balletto in due atti su musiche di Gioachino Rossini.

Il 15 febbraio la Mm Contemporary Dance Company porta in scena “Carmen e Bolero”, rivisitazione di due celeberrime opere musicali nell’interpretazione di due coreografi italiani, Emanuele Soavi, da anni attivo in Germania presso prestigiose compagnie, e Michele Merola, direttore artistico della compagnia.



APPUNTAMENTI COMICI

Immancabili gli appuntamenti con il comico. Il 7 febbraio arrivano dalla Spagna gli Yllana con PaGAGnini, un “dis-concerto” che unisce l’elegante e virtuosa interpretazione di quattro eccezionali musicisti a gag e variazioni sul tema.

Il 14 marzo con la Sagra famiglia torna al Regina Paolo Cevoli a raccontare la sua storia personale di padre e di figlio paragonata a Edipo, Ulisse, Achille, Enea e compagnia bell fino ad arrivare a San Giuseppe, Maria e Gesù Bambino.

Il 4 aprile Alessandro Fullin proporrà “Suore nella tempesta”, avventura di un gruppo di suore che tentano di attraversare la Tempesta del fascismo che approda a Torino nel 1944.



APPUNTAMENTI IN MUSICA

Nel cartellone musicale spicca il 18 gennaio “Fuochi sulla collina”, un incontro-spettacolo dedicato ad Ivan Graziani, concepito dal figlio Filippo con il giornalista Andrea Scanzi, che a teatro ha già portato con successo Giorgio Gaber e Fabrizio De André.



La campagna abbonamenti prende il via il 23 settembre con i rinnovi, la sottoscrizione dei nuovi abbonamenti si svolgerà dal 4 al 15 ottobre. La prevendita dei biglietti per tutti gli spettacoli del cartellone avrà inizio il 18 ottobre.

Per informazioni contattare il numero 0541/966778. Inizio spettacoli ore 21.15

Per ulteriori informazioni: www.teatrodellaregina.it

Il cartellone si realizza grazie alla collaborazione tra l’Ufficio Cinema Teatro del Comune di Cattolica e il Circuito Multidisciplinare ATER – Associazione Teatrale Emilia Romagna.