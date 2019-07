Giovedi chiuso un tratto per lavori stradali la Sp 50 Coriano-Misano

Attualità

Coriano

| 16:36 - 23 Luglio 2019

Con ordinanza di oggi (martedì 23 luglio) il Servizio Infrastrutture Viarie della Provincia dispone la chiusura della circolazione nei giorni 25 (ed eventualmente 26 luglio) lungo la Sp 50 "Coriano-Misano” per l’esecuzione di lavori urgenti di rifacimento dell’attraversamento stradale danneggiato al Km. 6+450 in Comune di Misano Adriatico, nei pressi del civico n° 97 e dell’officina Talacci.

In particolare, durante l’esecuzione dei lavori sarà vietata la circolazione di tutti i veicoli, compresi ciclisti e pedoni, secondo le seguenti modalità: giovedì 25 luglio dalle ore 8.00 alle ore 18.00. In caso di necessità la chiusura si prolungherà nelle ore successive, anche notturne, fino alle ore 18.00 di venerdì 26 luglio. Il divieto non riguarda i veicoli di soccorso e della forza pubblica.