Basket C Silver, Santarcangiolese conferma anche Adduocchio. Via il play Lucchi e il lungo Russu

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:49 - 23 Luglio 2019

Il lungo Christopher Dini potrebbe tornare a Santarcangelo (foto Alfio Sgroi).

Solo partenze o conferme per la Santarcangiolese Basket del riconfermatissimo coach Cristian Evangelisti. Detto del lungo Max De Martin approdato a Riccione, ecco la notizia che nel roster della prossima stagione non ci sarà il play guardia Rodolfo Lucchi per impegni di lavoro che lo terranno lontano dalla Romagna. Se ne va anche il lungo Arti Russi, accasatosi alla Grifo Imola, retrocesso in serei D ma probabilmente ripescato in serie c Silver. Probabile la partenza del talentusoo play del 2000 Tommaso Colombo, intenzionato a ritornare in America dove già era stato due anni fa per un’esperienza in una High School dove ho giocato e studiato. Dopo la parentesi a Santarcangelo in serei C silver, probabile che Colombo ritorni in America (Forlì lo vorrebbe n Legadue).

Per quanto riguarda gli acquisti è l'ala pivot Christopher Dini, classe 1996, il nome più gettonato. Si cercano un play e due under (dalla classe 200 in su, un esterno e un interno). Oltre a Franco Fusco, tra i riconfermati c'è il play-guardia classe 1998, Luca Adduocchio.