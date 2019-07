L’amore per la cucina al ristorante 'Il Chiosco di Bacco': Roberto e Daniela, storie di passione e dedizione

Attualità

Poggio Torriana

| 15:34 - 23 Luglio 2019

Roberto Cenni e sua moglie Daniela, proprietari de "Il Chiosco di Bacco.

Estrosi, professionali e determinati. E’ questa la fotografia di Roberto Cenni e sua moglie Daniela, proprietari de “Il Chiosco di Bacco”. Ristorante unico nel suo genere, sito in Poggio Torriana, è descritto nella guida Michelin come uno tra i più apprezzati, eleganti e raffinati della Romagna.

E’ passato tanto tempo da quando Daniela e Roberto, ancora fidanzati, con l’aiuto del padre della ragazza decisero di trasformare il localino in cui si servivano piade, cassoni ed aperitivi in qualcosa di unico nel proprio genere. L’amore per il loro lavoro, la voglia di crescere, i continui corsi, l’informazione, la passione e la dedizione, oltre che l’innata predisposizione per il mangiar bene, hanno trasformato in poco tempo “il chioschetto di piade” in un sacrario del buon gusto.

Non più solo carne! La carne è stato da sempre il loro piatto forte per eccellenza. Utilizzano materie prime certificare, frutto di una ricerca dettagliata e costante avendo cura ed occhio per la propria clientela. Trattano da sempre vari tipi di razze, le più conosciute sono la marchigiana, la chianina e la romagnola, ma servono anche vere chicche come il Wagyu, un prodotto unico e speciale, conosciuto da appassionati e gourmet di tutto il mondo.

Da qualche tempo però, il Chiosco di Bacco si è voluto rinnovare. Forti dell’esperienza vissuta, dell’amore per il loro lavoro, del gusto per il gusto ma soprattutto affiancati da uno Chef giovanissimo ma altrettanto estroso, bravo e preparato, hanno deciso di osare nella sfida per eccellenza.

Dal mercoledì al venerdì, grazie all’estro dello Chef Cristian Semprini, il Chiosco si colora e profuma di mare. Piatti studiati, ricercati in cui quotidianamente la qualità e la freschezza del pesce diventano fondamentali nei loro piatti per ricreare il giusto compromesso tra gusto e passione.

Il Chiosco di Bacco proporrà ai suoi clienti piatti gourmet, studiati e selezionati per rendere la cena un vero percorso sensoriale. Per prenotazioni: 333 306 0279 Pagina facebook.



Sara Ferranti