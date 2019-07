Rimini Calcio, Coppa Italia: subito Rimini-Cesena. Sabato alle ore 17 a Sant'Agata Feltria prima uscita

Sport

Rimini

| 15:22 - 23 Luglio 2019

Sabato prima uscita per il Rimini: allenamento congiunto con la Savignanese (foto fb Rimini Calcio).

Prima uscita per il Rimini. Sabato alle ore 17 sul campo di Sant'Agata Feltria, i biancorossi di mister Renato Cioffi saranno impegnati in un allenamento congiunto con la Savignanese, formazione militante nel campionato di Serie D.

Per quanto riguarda il mercato, come anticipato Daniele Cavallari, difensore classe '98, è stato trasferito a titolo definitivo al Monopoli, società nella quale ha militato nella seconda parte della scorsa stagione.

COPPA ITALIA La Lega ha reso noto il calendario della 1a giornata della fase eliminatoria della Coppa Italia di Serie C. Per il girone “E”, domenica 4 agosto si affronteranno RIMINI-Cesena (riposa Vis Pesaro). Le sfide delle successive due giornate verranno determinate in relazione ai risultati delle gare della prima giornata.