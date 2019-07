Calcio Eccellenza, la Fya Riccione tessera il difensore centrale Mattia Anastasi classe 1997

Sport

Riccione

| 15:08 - 23 Luglio 2019

La Fya ha tesserato il difensore centrale Mattia Anastasi.

Colpo della Fya Riccione che ingaggia il centrale difensivo Mattia Anastasi, classe 1997 in arrivo dall’Alma Fano, Eccellenza marchigiana.

Per Anastasi si tratta di un ritorno in Romagna dopo le esperienze di Bellaria e Cattolica a cui si aggiungequella, sempre in Eccellenza, nelle Marche con la Pergolese. “Sono entusiasta di questa scelta” le prime parole di Anastasi in bianco azzurro, “è stata costruita una squadra giovane e di qualità nella quale ritrovo anche alcuni compagni conosciuti nel settore giovanile del Rimini di cui facevo parte” Anastasi, corteggiato per settimane da altre società, arriva a Riccione con le idee ben chiare “Fin da subito e parlando con i miei compagni ho compreso come la Fya Riccione sia una società seria ed organizzata, ho trovato grande entusiasmo e voglia di fare bene e non vedo l’ora di incominciare la preparazione il 29 luglio”.

Soddisfatto anche il DS Beppe Terenzi “Abbiamo cercato per settimane Anastasi ed alla fine siamo riusciti a chiudere con un giocatore importante e di personalità per la nostra difesa, in coppia con capitan De Luigi darà i giusti equilibri alla nostra retroguardia che avrà ancora tra i pali una garanzia come Alex Passaniti”.