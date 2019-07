Damiano è con noi: il team ringrazia il Comune di Cattolica per la vicinanza con una targa

Attualità

Cattolica

| 15:01 - 23 Luglio 2019

Il sindaco Gennari al centro del team Damiano Cavalli.



Affettuosa visita a palazzo Mancini nella mattinata di martedì 23 luglio da parte del team "Damiano è con noi", il gruppo impegnato nell'organizzazione di iniziative volte a sensibilizzare e contribuire alla ricerca nella lotta a leucemie, linfomi e mieloma. Il gruppo è nato proprio in memoria di Damiano Cavalli, scomparso nel gennaio 2018 all'età di 30 anni proprio a causa di un linfoma.



A riceverli è stato il sindaco di Cattolica Mariano Gennari, al quale il gruppo ha voluto consegnare una targa per ringraziare della vicinanza dimostrata dall'amministrazione comunale nell'occasione degli appuntamenti realizzati in città.



Tra gli eventi collaterali alla festa dei fiori, infatti, il team è stato promotore di un ritrovo di autovetture Ferrari che si è svolto il 28 aprile, a seguire un ritrovo di auto d'epoca del primo maggio. L'incontro con il sindaco Gennari è stata anche l'occasione per annunciare il secondo memorial Damiano Cavalli che si svolgerà domenica 22 settembre, data in cui ricorre il compleanno del giovane. Un evento dedicato a tutti i possessori ed amanti di auto Ferrari, supercar, auto storiche e d'epoca e che coinvolgerà nella mattinata anche Cattolica, con un corteo per le vie cittadine e la sosta delle vetture in centro tra via Bovio e piazza primo Maggio, dove ad accoglierli ci saranno i rappresentanti dell'amministrazione. L'appuntamento sarà una vera e propria festa e, prima di raggiungere la Regina, si aprirà in piazza Repubblica a Misano con una colazione offerta a tutti i partecipanti dal caffè Pascucci e dalla pasticceria Garden. Dopo il pranzo al ristorante Il Mulino di Misano, l'evento e le vetture si trasferiranno all'autodromo "Marco Simoncelli".

Chiunque fosse interessato a partecipare o desidera avere maggiori informazioni può scrivere a damianoeconnoi@hotmail.it oppure contattare Luigi Cavalli al 339 6115173.