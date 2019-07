Basket, il torneo 4contro4 Summer Hoops a San Giuliano Mare. In campo dal 29 luglio al 3 agosto

Sport

Rimini

| 15:00 - 23 Luglio 2019

Gli organizzatori del torneo Summer Hoops.

Seconda edizione del torneo 4 contro 4 (a tutto campo) Summer Hoops spostata dal campetto del Lungomare di Rimini a quello di San Giuliano Mare, direttamente sulla spiaggia, a pochi passi dalla Darsena. La manifestazione organizzata da Andrea Bellucci, Luca Migani, dal coach riminese Gabriele Ceccarelli (per il secondo anno a Piacenza, in serie A2) e da Andrea Galli (che sarà anche main sponsor dell'evento) è in calendario da lunedì 29 luglio a sabato 3 agosto quando si giocheranno dalle ore 18 quarti, semifinali e finale primo posto prevista in tarda serata.

Dalle 12 squadre della scorsa edizione si è passati a 16. Si giocano cinque partite al giorno, sabato la finale sarà diretta da arbitro Fip. La manifestazione è riservata a società di Promozione, Prima Divisione, Uisp con possibilità di tesserare massimo due giocatori extra di cui solamente uno che abbia partecipato a campionati dalla serie D in su. Tra i club presenti, il Basket Club Russi che dopo aver vinto meritatamente il campionato di Promozione; il Livio Neri di Cesena (vinto la Prima Divisione, Signorini come extra), Libertas Green Forlì, La Fiorita di San Marino (Macina come extra), Circus Rimini, Amarissimi Riccione (Calegari come extra), Deportivo la Paideina composta da studenti universitari riminesi (partecipa al campionato Cusb di Bologna), Fadamat (Fusco come extra). Per giocatori e famiglie che arrivano da fuori sarà l'occasione per vivere giornate in spiaggia.

“Importante è stato il contributo anche sotto il profilo organizzativo degli operatori di San Giuliano Mare – spiega Andrea Bellucci – che hanno capito l'importanza della manifestazione sotto il profilo turistico per farla vivere al meglio”.

Si comincia martedì sera (il 23) con l'allenamento della squadra riminese Riviera Basket del basket in carrozzina in vista del torneo del week 3 contro 3 end a Riccione. Mercoledì 24 alle 20,30 Alla Star Game: sfida tra Fuori Lugo e Summer Hoops composte da giocatori di serie B e C cresciuti nei settori giovanili dei club della provincia: da un parte Aglio, Rinaldi, Sinatra, Fornaciari, Galassi, Accardo, Botteghi, Zaghini; dall'altra Pesaresi, Bianchi Fusco, Signorini, Moffa, Serpieri, Benzi, Calegari.

Sabato 27 prevista l'esibizione dei giovani RBR (2007-2010) 4 contro 4 a metà campo; domenica torneo Under 18 sempre 4 contro 4. Domenica 28 il torneo under 18 4 contro 4.