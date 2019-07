Bike park: gestione nuova Velostazione, pervenute due offerte

| 14:56 - 23 Luglio 2019

Sono due gli operatori che hanno formalizzato entro i termini richiesti la propria offerta all’affidamento in concessione dei servizi di deposito custodito, noleggio e riparazione biciclette da svolgere nella nuova Velostazione “Bike park” di via Dante Alighieri nei pressi della stazione ferroviaria.

I servizi, che costituiscono sia in termini economici che funzionali l'oggetto principale del contratto, consistono principalmente del deposito e custodia delle biciclette; del servizio di noleggio biciclette; di un servizio bar e attività a carattere commerciale legata ai cicli; per la ricarica biciclette elettriche; la manutenzione e riparazione delle biciclette; la pulizia e manutenzione ordinaria dell’immobile “Ex Globo” e dell’area antistante; la realizzazione di eventi e attività complementari.

La concessione sarà aggiudicata secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base sia a elementi gestionali e tecnici (85/100), sia a elementi quantitativi ed economici (15/100).

La nuova Velostazione si avvia dunque ad essere poliedrico centro destinato alle biciclette e non solo. Oltre a essere deposito, noleggio e servizi per le biciclette e i ciclisti in un punto cruciale della città del domani, Bike park sarà anche luogo di sperimentazione di nuovi modi di fare cultura e comunicare con la città e i turisti sui temi dell’ambiente e della rigenerazione urbana.

Con l’affidamento della concessione del servizio il Comune di Rimini intende così favorire la mobilità sostenibile, l’intermodalità bici – treno e, più in generale, trasporto pubblico con il Trc, nonché fungere da volano per la riqualificazione dell’intera area adiacente alla stazione ferroviaria su cui è in atto un profondo intervento di cambiamento.



