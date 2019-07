Rimini: si procede con la realizzazione del verde dei lungomare Tintori e Spadazzi

Attualità

Rimini

| 14:39 - 23 Luglio 2019

Rimini, Parco del Mare.

Sono state tutte ammesse e sono ora all’esame della commissione le offerte pervenute per la realizzazione dell’infrastruttura verde urbana per il parco del mare nei tratti del lungomare Tintori a Marina Centro e del lungomare Spadazzi a Miramare. Dopo la chiusura del bando di gara, sono state 7 le offerte relative al lotto del Tintori e 5 quelle per il tratto Spadazzi che, a seguito dell’apertura delle documentazioni, sono risultate essere tutte ammissibili. La commissione ha quindi iniziato la valutazione dell’offerta tecnica dei progetti presentati, a cui seguirà l’aggiudicazione dei lavori. La prima fase degli interventi sui due lotti, entrambi cofinanziati attraverso le risorse ottenute nell’ambito dell’Asse 5 del Por Fesr Emilia Romagna 2014-2020, partirà alla fine della stagione balneare, intorno alla metà di ottobre, per concludersi prima dell’estate 2020.

La realizzazione dell’infrastruttura verde urbana per il Parco del mare seguirà le linee di indirizzo progettuali elaborate per il Comune dallo studio Miralles Tagliabue e prevede la pedonalizzazione dei lungomari, la ridefinizione dei percorsi ciclabili e pedonali, passeggiate in doghe in legno, nuovi materiali e nuove scelte di vegetazione.