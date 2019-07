In corso i lavori di manutenzione alla pubblica illuminazione in zona stazione Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

14:31 - 23 Luglio 2019

La stazione di Santarcangelo di Romagna (foto di repertorio).

Sono in corso i lavori per il ripristino dell'illuminazione pubblica in zona stazione a Santarcangelo di Romagna.



L'impianto era stato disattivato alcuni giorni fa per consentire l'esecuzione di un importante intervento di manutenzione nelle vie a monte di viale Mazzini: Daniele Felici, Serra, Bellini, Rossini, Puccini, Mascagni, Raffaello Sanzio, Buonarroti, Leoncavallo, Carracci, Daniele Felici, De Gasperi, Ippolito Nievo, Armstrong, Faini e Bixio.



Mano a mano che si concluderanno i lavori nelle singole linee, che quindi permetteranno la riaccensione degli impianti in sicurezza, saranno riattivati i punti luce ad esse collegate.