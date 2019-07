Rimini celebra i 30 anni del crollo muro Berlino, tre serate con Frankie hi-nrg, Alioscia e Willie Sintucci

Eventi

L'avvento del rap, l'evoluzione della musica elettronica, l'esplosione del grunge: tutto in tre serate, per celebrare la musica del mondo nuovo a trent'anni dalla caduta del Muro di Berlino. Dal 1989 al 1991, i tre anni che cambiarono il mondo furono rivoluzionari anche sul fronte musicale. Alla colonna sonora di quel periodo è dedicata la rassegna 'Music Revolutions 1989-1991', tre serate organizzate da Comune di Rimini e da Associazione Culturale Interno4, inserite nel programma di appuntamenti tra arte, cinema e incontri che la città dedica a quegli anni di rivoluzioni che hanno segnato il mondo. Protagonisti saranno Frankie hi-nrg il 25 luglio (1989), Aliscia di Casino Royale l'1 agosto (1990), il dj Willie Sintucci il 19 agosto (1991). A trasformarsi in dancefloor sarà l'anfiteatro di piazza Francesca da Rimini, il nuovo spazio che sorge ai piedi di Castel Sismondo dove, fino al 25 agosto, è allestita la mostra 'Revolutions: l'arte del mondo nuovo', progetto a cura di Luca Beatrice che testimonia, attraverso oltre 60 opere, il talento di giovani artisti influenzati dalle rivoluzioni avvenute a cavallo di quegli anni. I tre appuntamenti avranno inizio alle 21, ad ingresso libero.