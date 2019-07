Terza edizione di BirriAmo, che numeri: centinaia di partecipanti e 3000 birre spillate

Attualità

Coriano

| 13:36 - 23 Luglio 2019

Un evento ideato e organizzato dalla Pro Loco Coriano.

Sono state 3.000 le birre spillate dai birrifici artigianali in questa edizione di BirriAmo!



Un’ottima affluenza di pubblico ha certificato il successo di questa terza edizione e premiato la nuova location del Parco dei Cerchi a Coriano (RN), sapientemente ed elegantemente allestito dai volontari della Pro Loco Coriano, promotori dell’evento.



Tantissimi appassionati del settore hanno avuto la possibilità di degustare le più svariate fragranze proposte dai birrifici romagnoli presenti (1843, Birrificio Abusivo, BiFor Birra Forlì, Consolare 72, Imbeerita, Birra Riminese).



Tanta musica dal vivo di vario genere ha allietato e soddisfatto i diversi palati: da le band emergenti degli allievi di Musicantiere di Riccione, per passare al concerto “Prendimi la Mano” di Sergio Casabianca e Le Gocce, e gran finale di “Swing & Dintorni” spettacolo della San Marino Concert Band feauturing Sergio Casabianca.



BirriAmo! ha anche dimostrato un occhio attento alle esigenze delle famiglie creando aree attrezzate di “giochi di altri tempi” dove i più piccoli hanno potuto trascorrere momenti lieti in assoluta sicurezza.



BirriAmo! è un evento ideato e organizzato dalla Pro Loco Coriano, con il patrocinio di Comune di Coriano, Regione Emilia Romagna, Terre di Coriano, in collaborazione con Destinazione Romagna e Slow Food – Rimini e San Marino.



“Orgogliosi di avere a Coriano dei volontari che hanno a cuore la nostra comunità” – sottolineato il sindaco Domenica Spinelli e l’assessore Anna Pazzaglia – “ e che anche da un criticità, come il cantiere aperto in piazza, hanno saputo mettere in atto una proposta migliorativa che ha lasciato tutti molto soddisfatti.”