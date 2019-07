Nuovo deposito di smistamento Amazon a Santarcangelo: previsti oltre 120 posti di lavoro

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:21 - 23 Luglio 2019

Amazon ha annunciato martedì l’apertura di un nuovo deposito di smistamento a Santarcangelo di Romagna. La nuova struttura sarà operativa nei prossimi mesi e lavorerà con diversi fornitori locali di servizi di consegna, permettendo ad Amazon di continuare a investire nella sua rete di trasporti e in altre soluzioni per espandere la propria capacità di consegna e velocizzare le spedizioni per i clienti.

Nel deposito di smistamento da 7.700 mq. di Santarcangelo di Romagna, Amazon creerà più di 20 posti di lavoro a tempo indeterminato, entro la fine del 2019. Inoltre, i fornitori di servizi di consegna assumeranno più di 100 autisti a tempo indeterminato, che ritireranno i pacchi dal deposito di smistamento e li consegneranno ai clienti di Amazon nel centro-nord.

Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aprire un nuovo deposito di smistamento a Santarcangelo di Romagna, dove grazie agli oltre 20 anni di esperienza nel settore, ai progressi tecnologici e agli investimenti nelle infrastrutture saremo in grado di garantire ai nostri clienti servizi innovativi e consegne più veloci che mai”.