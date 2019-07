Stadio Romeo Neri proseguono i lavori di adeguamento della struttura sportiva riminese

Attualità

Rimini

| 11:42 - 23 Luglio 2019

Ingresso dello Stadio Romeo Neri di Rimini.

Luci, biglietterie, nuove sedute: con la pausa del campionato di calcio e in previsione della prossima stagione, Comune e Anthea sono al lavoro per completare gli interventi di adeguamento degli impianti e degli arredi dello Stadio Romeo Neri, per un investimento complessivo di circa 200mila euro. Da lunedì infatti Anthea inizierà i lavori di implementazione dell’impianto di illuminazione, che si completeranno entro la fine di agosto.

Altri interventi sono già stati realizzati per rispondere alla richieste della Questura e alle prescrizioni della Lega Pro: sono stati installati i tre box necessari alle attività di biglietteria e ai punti ristoro, sono state installate le sedute individuali sulle tribune poste ai lati lunghi del campo e sono state rimosse le due tribune metalliche posizionate davanti alla tribuna lato Riccione.

Tutti i lavori effettuati, compresi i lavori di implementazione dell’impianto di illuminazione sono stati autorizzati dalla Commissione provinciale vigilanza ed è stata rilasciata la nuova licenza di agibilità con nuova capienza.

Nel frattempo prosegue il restauro della facciata storica del Romeo Neri, lavori per un investimento di circa 140mila euro, che termineranno tra circa tre settimane.