Calcio RSM, Ricchiuti da La Fiorita alla Virtus, il difensore Rosini ingaggiato dalla Folgore

Sport

Repubblica San Marino

| 10:31 - 23 Luglio 2019

Il difensore ex Sammaurese Rosini è approdato alla Folgore (foto pag fb del club).

Nel campionato sammarinese due movimenti importanti di mercato. La Virtus di mister Bizzotto ha ingaggiato Adrian Ricchiuti reduce da due stagioni a La Fiorita. L’obiettivo per questa stagione sarà qualificarsi per i playoff e gettare le basi per provare a raggiungere risultati più importanti nei prossimi anni.

Il difensore Roberto Rosini, ex Sammaurese, Rimini, Ravenna e Santarcangelo è stato ingaggiato dalla Folgore. Rosini in passato è stato molto vicino ad indossare la maglia della Folgore (l' anno scorso per i preliminari di Europa League), purtroppo un infortunio lo rese indisponibile per le due partite europee.