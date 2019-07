Rimini Calcio, Picascia e Bellante martedì firmano. In prova il belga Van Ransbeeck

Sport

Rimini

| 21:16 - 22 Luglio 2019

Il direttore sportivo del Rimini Calcio Rino D'Agnelli.

Secondo giorno di ritiro per il Rimini. Metteranno nero su bianco nelle prossime ore il difensore Marco Picascia, classe 1994, a Pomigliano nell'ultima stagione – “il mister lo conosce bene, è uno che ha fame” spiega il ds D'Agnelli - e San Donato Tavernelle (serie D) e prima a Tuccuoio (serie C) e Cavese e Taranto (serie D); l'attaccante Vincenzo Bellante, classe 1997, dieci reti al Tuttocuoio (serie D) nell'ultima stagione, uno che il nuovo direttore sportivo conosce bene. “E' una seconda punta nel 3 -5-2, ma in un altro modulo può giocare da trequartista o da attaccante esterno. E' rapido, veloce, nervoso nel senso che strappa molto”.

In prova il centrocampista belga classe ’94 Kenneth Van Ransbeeck, a Catanzaro nelle due ultime stagioni (26 e 12 presenze) e prima nella serie A cipriota e nella serie B belga.

Per quanto riguarda il portiere, si cerca un profilo under, compito difficile: Ghidotti della Fiorentina è andato alla Pergolettese, lo juventino Del Favero al Piacenza, mentre Gemello del Torino – prenotato da Cangini – ora è il terzo della prima squadra allenata da Mazzarri. Nel mirino anche il centrocampista Youssef Sadek, classe 1999, cresciuto nella Primavera dell'Entella, 25 presenze alla Sanremese in serie D.

Quanto all'attaccante Ventola, arriva martedì a Sant'Agata Feltria. “Si stanno valutando più profili, cerchiamo il giocatore giusto” spiega il ds riguardo agli attaccanti. Martedì saranno ufficializzate delle amichevoli in via di definizione. Tra i giocatori in uscita, da segnalare il forte interesse della Pro Vercelli per Cecconi. Venturini piace al Monopoli.

Il nuovo team manager è Pietro Magliano, nella scorsa stagione addetto all'arbitro.