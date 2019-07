Cronaca

Rimini

| 19:09 - 22 Luglio 2019

Un auto e un motorino si sono scontrati in via Pascoli a Rimini. Il bilancio è di due persone coinvolte e ferite, di cui una in modo grave. Si tratta di un un 57enne, tasportato all’ospedale Infermi in codice rosso, e un 17enne trasportato in codice uno. Sul posto sono arrivate a prestare soccorso un’auto medicalizzata e un’ambulanza. I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia municipale.