Incidente tra auto e moto in via Tolemaide a Rimini: due feriti gravi in codice rosso

Cronaca

Rimini

| 19:10 - 22 Luglio 2019

L'intervento di un'ambulanza (foto di repertorio).

Altro incidente tra un auto e uno scooter oggi pomeriggio a Rimini attorno alle 18 all’altezza di via Tolemaide 66. Per l'impatto frontale con l’autovettura, una Fiat Idea nera che proseguiva in direzione ovest, i due scooteristi sono stati sbalzati in avanti di diversi metri, impattando con violenza nel fosso adiacente.

In tutto sono tre i feriti, di cui i due motociclisti più gravi trasportati in codice rosso. Tutti sono stati ricoverati all’Infermi di Rimini. Sul posto è intervenuta un’auto medicalizzata e tre ambulanze. Le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia municipale che si è preoccupata di gestire il traffico stabilendo un temporaneo senso unico alternato.