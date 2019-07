Festa del borgo di san Giovanni a Rimini: ecco tutti i numeri vincenti della sesta lotteria del commercio

Attualità

Rimini

| 18:57 - 22 Luglio 2019

Il taglio del nastro della 15esima edizione della Festa del borgo di San Giovanni.

Nel corso della seconda serata della 15esima Festa del borgo di san Giovanni, alla presenza di un funzionario incaricato del Comune di Rimini, si è svolta l’estrazione dei biglietti vincenti della sesta lotteria del commercio riminese dell'associazione Zeinta di Borg.

Al primo va un premio da 1500 euro, al secondo 1000 euro, al terzo 500. Dal quarto al 58esimo 100 euro.



I premi potranno essere ritirati - come da regolamento - entro 30 giorni presso Angolo Divino, Via San Giuliano 34 – tel. 0541 50641 e spesi nelle attività che hanno aderito alla Lotteria entro e non oltre il 6 gennaio 2020.



Ecco i numeri vincenti

1 B 055282 E 026813 E 042184 C 042275 D 020036 D 004987 D 092318 E 043229 A 0304010 B 0137911 A 0350412 B 0851813 D 0390114 D 0612615 C 0791316 C 0190317 A 0533218 E 0011219 B 0087220 A 0593521 B 0853322 E 0911823 E 0194824 E 0192625 C 0815826 B 0305627 C 0418128 C 0182529 E 0978830 C 0436231 B 0729632 A 0036133 B 0060134 D 0848135 B 0299036 E 0293037 E 0253038 C 0475339 E 0109340 D 0001741 B 0342842 E 0591243 C 0594644 E 0254845 E 0518546 E 0345247 B 0131048 C 0753049 C 0164150 C 0763551 C 0844952 B 0573653 A 0932954 A 0618255 E 0297656 B 0727057 E 0756558 B 05257«Un ringraziamento gigantesco a tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione, commercianti, sponsor, media, residenti, standisti, parrocchia, fornitori, artisti, ma soprattutto ai volontari e in particolar modo all’instancabile gruppo di lavoro composto da Torino Mazzotti, Giorgio Giardini, Sarita Maggioli, Massimiliano Anello, Maurizio Morganti, Eva Micucci, Luisa Cuccolo, Antonio Cuccolo: senza di voi non avrebbe potuto realizzarsi questo magnifico evento», afferma, Presidente Comitato Esercenti Borgo San Giovanni.