Secondo incidente in mare nel giro di poche ore: sindrome da sommersione per un 79enne a Miramare L'uomo stava facendo il bagno al 142: è stato trasportato in codice rosso all'Infermi di Rimini

Cronaca Rimini | 18:26 - 22 Luglio 2019 Il salvataggio dei Bagni Ricci (foto dal sito). Un uomo di 79 anni è stato salvato da una sindrome da annegamento al bagno Ricci n. 142 di Miramare, nel comune di Rimini. Il bagnante è stato colto da un probabile malore attorno alle 17.10, subendo una sindrome da sommersione. Soccorso immediatamente da un’ambulanza e un’auto medicalizzata accorse sul posto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Infermi. La capitaneria di porto è stata avvisata dal personale di salvataggio per procedere con i dovuti rilievi.