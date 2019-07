Donna trascinata dalla corrente contro gli scogli, salvataggio tempestivo a Misano Adriatico

Cronaca

Misano Adriatico

| 16:42 - 22 Luglio 2019

Moscone di Salvataggio, foto di repertorio.

Quel che si dice un “pronto intervento”. Una turista belga 81enne stava nuotando nel pomeriggio di oggi oltre gli scogli del bagno 20 nella località Misano Brasile, nel comune di Misano Adriatico, quando la corrente l’ha portata contro la barriera rocciosa, facendola addirittura incastrare. Dopo aver subito diversi tagli all’addome e alla spalla per via delle risacche, incapace di reagire alla forza della corrente marina, ha rischiato per un attimo l’annegamento.

Ma l'arrivo tempestivo dei due addetti al salvataggio, assieme alla prontezza e alla disponibilità di alcuni bagnanti, hanno impedito che l’avvenuto degenerasse in peggio. Il primo a nuoto e il secondo a bordo del moscone di salvataggio sono riusciti a liberare la donna e a trarla in salvo. Avvisata la capitaneria di porto e il pronto soccorso è stata presto medicata, cavandosela decisamente bene.