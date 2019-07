Novafeltria: sfilata di moda e l'esibizione di Antonio Toni tra gli eventi della festa dedicata ad arte e creatività

Eventi

Novafeltria

| 16:24 - 22 Luglio 2019

Il disegno della locandina di Claudio Luchetti.

Continuano le iniziative estive organizzate dalla Pro loco di Novafeltria: giovedì 25 e venerdì 26 sono in programma due serate ricche di spettacoli, volte a celebrare le arti e l'ingegno creativo che il nostro territorio ha generato per opera di bisnonni, nonni e tanti artisti contemporanei. Questo l'intento degli organizzatori di Art & Creativity Fest, la nuova iniziativa nata dalla fantasia di Paola Dore, Gabriella Varotti e Piera Testi, con il contributo del gruppo "Caffè creativo" (formato da tanti artisti locali e numerosi collaboratori) ed il patrocinio dell'Amministrazione comunale.



Il programma della serata di giovedì avrà come momenti salienti una performance di Sand art (realizzata da Mauro Masi) un'eccentrica sfilata di moda ispirata a tutte le Arti e la premiazione del giovane stilista Angelo Cruciani, creatore del marchio Yezael, uno dei luxury brand più affermati in questo momento, in Italia e all'estero. Cruciani, che ha abitato a Novafeltria durante l'infanzia, riceverà due onorificenze da parte di Confcommercio Pesaro e Urbino e dell'Amministrazione comunale. Durante la sfilata, si esibirà anche Antonio Toni, reduce dalla partecipazione al talent All toghether now, che presenterà in anteprima il suo ultimo singolo.



Venerdì, invece, oltre agli spettacoli di danza e fuoco, performance circensi e gran finale con raggi laser e robot giganteschi, verrà proposto un racconto teatrale ispirato ai testi letterari scritti da autori locali del passato e contemporanei. In entrambe le serate, inoltre, verranno allestiti stand gastronomici, laboratori artistici (pittura, artigianato, cucito, poesia per bambini) ed un Caffè letterario con degustazione di vini e prodotti tipici locali. Presenta Federico Nanni, informazioni

333 9403959.