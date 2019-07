Cronaca

Rimini

| 15:44 - 22 Luglio 2019

Agente di Polizia con il cane antidroga, foto di repertorio.

Beccato nel patio del locale dal cane antidroga Kent. Il 27enne milanese residente a Cesenatico è stato punzecchiato domenica pomeriggio in via Feleto durante un happy hour, il giovane teneva nascosti nelle tasche dei jeans 5 grammi di cocaina e 8 grammi di marijuana suddivisi in 6 sacchetti. È stato subito dichiarato in arresto per per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e condotto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima.