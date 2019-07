Si spaccia per il fratello, ma la Polizia non ci casca: arrestato clandestino con numerosi precedenti

Cronaca

Rimini

| 15:34 - 22 Luglio 2019

Questura di Rimini.

Nel primo pomeriggio di lunedì, una Volante, durante il servizio di controllo del territorio procedeva, in via Coletti, all’altezza di p. le Adamello, al controllo di un’autovettura e dei relativi occupanti (un sedicente 32enne originario dell’Albania, con precedenti di polizia – conducente – una 26enne originaria dell’Argentina e una 21enne originaria di Rimini). L'uomo, che si trovava alla guida sprovvisto di documenti, avrebbe fornito le generalità poi risultate essere del fratello. L’espediente non ha però tratto in inganno i poliziotti che, insospettiti hanno accompagnavano l’uomo in Questura per l’identificazione, al termine della quale si appurava che le impronte sottoposte ad esame erano riferite ad un altro cittadino straniero, un cittadino di 32 anni anziché 35 come dichiarato dallo stesso, nato in Albania. Messo di fronte all’evidenza, lo straniero dichiarava di aver fornito volontariamente le generalità del fratello, persona in regola sul territorio nazionale. Infatti lo stesso, oltre a non avere il permesso di soggiorno (e pertanto denunciato in stato di libertà per clandestinità), era destinatario dal 2018 dell'espulsione e del contestuale ordine del questore di Rimini a lasciare il Territorio Nazionale. Inoltre il 32enne risulta annoverare numerosi pregiudizi di Polizia concernenti gli stupefacenti, porto di oggetti atti ad offendere, violenza sessuale, esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone e lesioni personali. Evidente il chiaro l'intento dell’uomo: fornire delle false generalità agli operatori di Polizia credendo così di poter eludere eventuali provvedimenti sulla sua persona. Pertanto, lo stesso veniva dichiarato in stato di arresto per il reato di "falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico Ufficiale sulla identità personale". Dell'avvenuto provvedimento restrittivo veniva data comunicazione all’A.G. che disponeva il trattenimento dello straniero in Questura in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.