Tennis, al ct Venustas vincono Eleonora Magnani, Beatrice Lotti ed Andrea Bacchini

Sport

Bellaria Igea Marina

| 14:39 - 22 Luglio 2019

La premiazione del torneo Under 14 al Ct Venustas di Igea Marina.



E’ alle battute finali il torneo giovanile del Ct Venustas, tappa del circuito regionale. Under 16 femminile, semifinali: Clotilde Cobianchi-Ludovica Ceccoli (n.1) 6-4, 6-1, Anna Giodani (n.2)-Sara Carbone 6-2, 6-0. Under 16 maschile, quarti: Thomas Del Bianco-Tommaso Picciafuochi 6-1, 3-0 e ritiro. Semifinale: Marco Modenese (n.2)-Matteo Marcucci 6-1, 6-1. Nell’Under 14 femminile vittoria di Eleonora Magnani (Misano Sporting Club) in finale su Aurora Rinaldi (n.1) per 6-3, 3-6, 10-6. Nella finale Under 12 femminile successo di Beatrice Lotti su Chiara Giorgi per 6-2, 6-0. Under 14 maschile, semifinali: Alessandro Manco (n.1)-Jacopo Montoneri 6-1, 6-0, Francesco Serafini (n.2)-Leonardo Maccaferri 6-3, 6-1. Nella finale Under 12 maschile Andrea Bacchini (Tc Riccione, n.1) ha battuto Amedeo De Checchi 6-2, 6-0.