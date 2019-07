Attualità

Rimini

14:28 - 22 Luglio 2019

Parcheggi selvaggi zona Piazzale Tripoli.

Vorrei segnalare la sosta selvaggia che avviene in piazzale Tripoli. Parcheggiano a ridosso dell immissione con il lungo mare. Creano un grosso pericolo per chi sopraggiunge da sud. - Un lettore di Altarimini ha sollevato la questione - In quanto manca completamente la visibilità. Domenica ho assistito a due mancati incidenti per poco. Ed ho subito voluto inviare la segnalazione.