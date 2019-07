Musica e Chef stellato al Gran Galà del Club Nautico di Rimini

Attualità

| 14:14 - 22 Luglio 2019

Foto Roberto Baroncini.

Dopo il gran successo dello scorso anno, per i festeggiamenti dell’85esimo compleanno del Club Nautico Rimini, venerdì 19 luglio 2019 si è svolto il Gran Galà, con grande partecipazione di soci, amici ed autorità.

Aperitivo in terrazza e cena in banchina, a base di pesce, con la straordinaria cucina dello Chef stellato Luigi Sartini, del Ristorante Righi di San Marino.

L’allestimento coreografico tutto in blu realizzato da Alessandro Gotti ha valorizzato e reso ancora più affascinante la coinvolgente cornice nel Cnr.

A sottolineare la serata, l’accompagnamento musicale dell’amico del Club e straordinario artista Teo Ciavarella al pianoforte, docente al Conservatorio di Ferrara che ha tenuto concerti con noti jazzisti, tra i quali Jerry Mulligan, Eddie Gomez, George Garzone, David Sanchez, Paolo Fresu e la Doctor Dixie Jazz Band ed ha collaborato in registrazioni e tour con importanti artisti, fra quali Virginia Raffaele, supportato dalla splendida voce di Serena Krall.

Sara Ferranti