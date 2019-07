Benessere e Sport: Ardondi domina anche a San Savino di Ravenna

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 13:39 - 22 Luglio 2019

Settimana quella appena trascorsa avara di manifestazioni ma non di successi per i campioni delle due ruote della Benessere e Sport di Santarcangelo. Sabato 20 grande partecipazione a San Savino di Ravenna per i tesserati: Claudio Ardondi ha colto l'ennesimo successo stagionale raggiungendo con questo quota 14. Piazzamenti di prestigio per Arnoldo Antonini (secondo), Alfredo Novelli (quarto), Piero Mascetti (quinto) e Claudio Valentini (settimo). L’altra gara si è svolta ad Abano Terme (PD) dove era in programma il Criterium Internazionale ACSI. Tra i partecipanti Michele Sancisi, Alberto Barzanti ed Emilio Roncassaglia che ha conquistato il quarto posto. Una gara con un percorso molto bello, con salita finale e molto partecipata. "Se i risultati non sono stati esaltanti" dice Michele Sancisi "la soddisfazione di esserci stati quella ci ha gratificati pienamente".