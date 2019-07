FOTO A Villagrande si è svolta la tradizionale festa contadina: accolti oltre 60 cavalieri

Attualità

Carpegna

| 13:15 - 22 Luglio 2019

Questo weekend a Villagrande di montecopiolo si è svolta la tradizionale Festa Contadina che ormai da qualche anno trasforma il piccolo paese a 1000 metri in provincia di Pesaro e Urbino in un piccolo borgo alla scoperta delle vecchie tradizioni. La pro loco ha organizzato stand gastronomici, che hanno accolto gli oltre 60 cavalieri provenienti dai paesi limitrofi. Due giornate all'insegna del divertimento,dove sono state rispolverate le vecchie tradizioni locali, un corteo di trattori, giochi per i più piccoli e gli organizzatori hanno riproposto tutti i piatti tipici tradizionali.

Il corteo di cavalli ha sfilato lungo il paese dopo aver fatto un percorso all'interno dell'incredibile scenario del monte montone, attraversando i paesaggi mozzafiato che questo paese di poco più di mille anime ha la fortuna di avere.

Un luogo incantato al confine tra Marche ed Emilia Romagna, dove poter trascorrere piacevoli giornate visitando il castello di Montecopiolo, le cascatelle naturali del fiume conca,e fare una visita al bellissimo santuario della Madonna del faggio ai piedi della seggiovia del monte Carpegna. Aria fresca e soprattutto incontaminata,ideale per le famiglie che vogliono far vivere a stretto contatto con la natura i più piccoli!

Per queste due giornate,grazie all'organizzazione della pro loco locale,il paese è stato piacevolmente animato dai turisti.