Festa del Borgo San Giovanni fortunata per i vincitori della lotteria

Attualità

Rimini

| 12:17 - 22 Luglio 2019

Foto di gruppo, il Sindaco con gli organizzatori.

La quindicesima edizione della Festa del Borgo San Giovanni, la manifestazione che si è svolta lo scorso fine settimana tra l’Arco d’Augusto e via Tripoli ha superato ogni previsione.

Sarà stato il calendario ricco di eventi culturali, le novità di quest’anno, la musica, la buona tavola o la semplice curiosità di vedere l’Arco d’Augusto con il video mapping come non si era mai visto, a portare migliaia di persone in via XX Settembre sabato e domenica?

Le motivazioni per visitare la festa erano migliaia e la gente non si è lasciata scappare l’occasione, nonostante ci fosse stato un vasto assortimento di stand food era difficile trovare un posto libero negli orari di punta.

Nel corso della serata, in presenza di un funzionario incaricato del Comune di Rimini si è svolta anche l’estrazione dei biglietti vincenti della sesta Lotteria del Commercio Riminese di Zeinta di Borg. Al primo vanno 1.500 euro, al secondo 1.000 euro al terzo 500 dal quarto al 58° 100 euro.

I premi potranno essere ritirati – come da regolamento - entro 30 giorni presso Angolo Divino, Via San Giuliano 34 – tel. 0541 50641 e spesi nelle attività che hanno aderito alla Lotteria entro e non oltre il 6 gennaio 2020.

Ecco i numeri vincenti

1 B 05528

2 E 02681

3 E 04218

4 C 04227

5 D 02003

6 D 00498

7 D 09231

8 E 04322

9 A 03040

10 B 01379

11 A 03504

12 B 08518

13 D 03901

14 D 06126

15 C 07913

16 C 01903

17 A 05332

18 E 00112

19 B 00872

20 A 05935

21 B 08533

22 E 09118

23 E 01948

24 E 01926

25 C 08158

26 B 03056

27 C 04181

28 C 01825

29 E 09788

30 C 04362

31 B 07296

32 A 00361

33 B 00601

34 D 08481

35 B 02990

36 E 02930

37 E 02530

38 C 04753

39 E 01093

40 D 00017

41 B 03428

42 E 05912

43 C 05946

44 E 02548

45 E 05185

46 E 03452

47 B 01310

48 C 07530

49 C 01641

50 C 07635

51 C 08449

52 B 05736

53 A 09329

54 A 06182

55 E 02976

56 B 07270

57 E 07565

58 B 05257

‘Un ringraziamento gigantesco a tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione, commercianti, sponsor, media, residenti, standisti, parrocchia, fornitori, artisti, ma soprattutto ai volontari e in particolar modo all’instancabile gruppo di lavoro composto da Torino Mazzotti, Giorgio Giardini, Sarita Maggioli, Massimiliano Anello, Maurizio Morganti, Eva Micucci, Luisa Cuccolo, Antonio Cuccolo: senza di voi non avrebbe potuto realizzarsi questo magnifico evento’. (Massimo Guidi, Presidente Comitato Esercenti Borgo San Giovanni).