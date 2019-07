Rimini, traffico di cuccioli dalla Slovacchia, in carcere in Italia i due principali indagati

Cronaca

Rimini

| 11:47 - 22 Luglio 2019

Due indagati nell'operazione Luxury Dog che si trovavano in Slovacchia, sono stati consegnati alle autorità italiane, presi in consegna dal Personale del Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia. Colpiti da Mandato di Arresto europeo emesso dal Gip del Tribunale di Rimini Vinicio Cantarini, erano stati arrestati proprio in Slovacchia nel febbraio scorso.

Sono stati così consegnati O.A. 54enne, cittadina slovacca e il figlio S.J. 33enne, ritenuti al vertice dell'associazione a delinquere. I due si trovano nel carcere di Rebibbia.

Con la consegna da parte delle autorità slovacche sono stati assicurati alla giustizia tutti i coinvolti nella vicenda, responsabili di gravi reati a nei confronti dei cuccioli di cane. I due soggetti, insieme al marito italiano di lei, sono i capi del gruppo che commercializzava i cuccioli su internet per profitti che in un anno si aggirano intorno al milione di euro.



L'organizzazione criminale era specializzata nell'importazione illecita di animali da compagnia (prevalentemente Bulldog francese, Barboncino Toy). Con base operativa in Slovacchia, i tre trovavano i cuccioli in allevamenti abusivi. I cuccioli venivano pagati tra i 30 e i 100 euro e rivenduti in Italia per cifre comprese tra 1000 e 1800 euro.



I tre risultato essere stati coinvolti in 116 reati di questo tipo. Per vendere meglio i cuccioli e giustificarne il prezzo, venivano anche prodotti falsi pedigree.



Erano stati recuperati oltre 100 cuccioli che, dopo essere stati curati, erano stati affidati a famiglie disposte ad accoglierli. L'operazione era scattata alle prime ore del 5 febbraio 2019 ed aveva visto impegnate oltre 50 unità della Polizia di Stato appartenenti al Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia – Sirene- Team EnFAST (Rete Europea delle Unità Ricerche Attive Latitanti), le Squadre Mobili di Milano, Alessandria, Bergamo, Savona, Napoli e 30 poliziotti della Repubblica Slovacca.



Tutti i cuccioli recuperati godono di ottima salute e sono stati affidati alle famiglie alcune delle quali hanno continuato a mantenere un rapporto con gli investigatori tenendoli informati sulle condizioni e condividendone piccoli momenti di vita quotidiana.