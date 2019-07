Donna investita mentra attraversa la strada a Rimini, grave: interviene l'elisoccorso

Cronaca

| 11:04 - 22 Luglio 2019

Il punto di via Rodriguez dove è stata investita l'anziana.

Una persona di cui non sono state rese note le generalità, è stata investita lunedì mattina in via Rodriguez a Rimini. Secondo le prime informazioni la signora anziana avrebbe attraversato la strada in una zona senza strisce pedonali in prossimità dello svincolo per l'immissione sulla statale 16 in direzione sud. In quel momento è sopraggiunta una Fiat Punto bianca che ha centrato in pieno la donna. Sul posto sono giunti un'ambulanza e un'automedica. La donna è stata portata prima in ospedale a Rimini e poi, con l'elisoccorso, al Bufalini di Cesena. Sul posto per i rilievi la Polizia municipale. Lo svincolo è rimasto chiuso per permettere la ricostruzione della dinamica dell'incidente.