Vacanze e cene scontate, scopriamo come funziona Groupon tra offerte e premi

| 10:03 - 22 Luglio 2019

Sono molti gli italiani che da tempo fanno uso di Groupon, soprattutto per acquistare prodotti a prezzo scontato. Non tutti però sanno che questo sito propone anche vacanze a prezzi particolarmente convenienti, così come offerte per cene nei migliori ristoranti dei luoghi di villeggiatura di tutta Italia. Non solo, grazie a PAYBACK accumuli punti sugli acquisti su Groupon che potrai trasformare in sconti e premi del catalogo.

Come funziona Groupon

Groupon è una sorta di club cui si può accedere solo creando un account sul sito. L’iscrizione dà diritto a partecipare a ogni tipologia di offerta proposta ai membri del gruppo privato, che riguardano prodotti di ogni genere e tipologia. Tra le offerte più apprezzate ci sono quelle che riguardano oggetti di uso comune, come ad esempio capi d’abbigliamento o prodotti per la casa. In ogni momento sono però disponibili anche proposte per vacanze scontate, o servizi per la persona, o ancora cene in numerosi locali sparsi lungo tutta la penisola. Attenzione però, ogni singola offerta è spesso di breve durata, soprattutto le più gettonate. Inoltre in molti casi sono disponibili solo un numero massimo di coupon, al termine dei quali nessuno avrà più la possibilità di ottenere lo sconto o la specifica offerta speciale.

Attivare un account su Groupon

Avere un account su Groupon è facile, è infatti sufficiente accedere al sito e cliccare sulla voce “registrati”. Si avrà così accesso ad una pagina con un modulo, in cui indicare i propri dati identificativi e un indirizzo email valido, quello su cui periodicamente si riceveranno tutte le migliori proposte del giorno. Il sito invierà un’email all’indirizzo indicato, per verificare che sia stato scritto correttamente e per rendere effettiva l’iscrizione. Capire come funziona Groupon è quindi semplice, basta infatti accedere periodicamente con il proprio account per verificare le offerte più interessanti. Una volta reperita una proposta che interessa in modo particolare la si può acquistare, scegliendo le opzioni disponibili. Si ottiene così un coupon, che può essere stampato oppure conservato sul proprio smartphone, da mostrare nel momento in cui si desidera approfittare dell’offerta.

Le vacanze con Groupon

Come abbiamo detto, le offerte del sito comprendono anche soggiorni in diverse parti dell’Europa e del mondo. Per acquistare un’offerta per le vacanze si agisce come per tutte le altre proposte. Si ottiene quindi un coupon, che sarà utilizzabile secondo le specifiche indicazioni presenti sul sito. In alcuni casi si ha un ampio intervallo di tempo entro cui prenotare, utilizzando il coupon; in altri casi invece vengono indicati specifici giorni nel corso della settimana in cui si può approfittare della singola proposta. Molto ovviamente dipende dalla singola offerta, da come è “costruita”. Ci sono infatti coupon di viaggio che comprendono esclusivamente il soggiorno in un albergo, altri invece che riguardano tour in una zona specifica o in una città. Anche la durata e il periodo dell’anno in cui è possibile utilizzare il coupon dipendono dalla singola offerta, conviene quindi verificare tutte le opzioni disponibili prima di perfezionare l’acquisto.