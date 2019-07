Rimini, gettano a terra un uomo e gli strappano la collana dal collo

Cronaca

Rimini

| 07:31 - 22 Luglio 2019

Gli arresti durante il concerto.

Tre ragazzi poco più che ventenni, due di Genova e uno di Verona, hanno rapinato una coppia alla Beach Arena di Miramare. E' successo sabato sera durante l'evento. I due avevano accompagnato il figlio alla manifestazione con protagonisti Capo Plaza e Gabry Ponte. I tre giovani hanno approfittato della calca per spintonare a terra l'uomo, un 56enne, e strappargli la catenina d'oro che aveva al collo. Il tutto non è sfuggito ai Carabinieri di Miramare che stavano già tenendo sott'occhio i tre ragazzi, pensando che fossero in zona per spacciare. I giovani sono stai arrestati per rapina. La collanina, nel caos, è andata persa.