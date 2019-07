Rimini, Be Fantasy in tanti all'appuntamento con i personaggi fantasy alle Befane

Attualità

Rimini

| 07:09 - 22 Luglio 2019

Uno dei personaggi protagonisti di Be fantasy.

Penultimo appuntamento con Be Fantasy, l'iniziativa promossa da Le Befane Shopping Centre di Rimini e realizzata da Wasama Creative Factory che, per i quattro fine settimana di luglio (6 e 7, 13 e 14, 20 e 21, 27 e 28), ha trasformato il centro commerciale in un universo magico dove si muovono i personaggi più amati della fiabe classiche e delle storie fantasy più attuali - dalle principesse Elsa, Rapunzel, Ariel, Aurora, Biancaneve ad Alice, Jasmine, Pocahontas e la perfida Grimilde; dai cavalieri della tavola rotonda al seguito di Re Artù all'allegra brigata di Robin Hood, fino ai più recenti Assassin's creed e Trono di spade, e tanti altri ancora in un ricco e coinvolgente programma di live show ed effetti speciali ed emozionanti.

Anche in questo weekend una folla numerosa ed emozionata, ha assistito alle performance dei propri personaggi preferiti, tra battaglie, gare di tiro con l'arco, canzoni e gli attesi momenti di meet and greet, dove è stato possibile farsi una foto ricordo accanto ai personaggi delle fiabe più amati.

Be Fantasy, ogni fine settimana, dalle 10.00 alle 20.00, propone anche attività di intrattenimento, sfilate in costume, meet and greet, work-shop di trucco cinematografico, laboratori creativi, truccabimbi, giochi di ruolo e laboratorio della Scuola di Fumetto di Rimini. Grazie alla partnership con il Multiplex Giometti de Le Befane Shopping Centre, completa ed arricchisce l'evento Be-Fantasy una speciale programmazione di film fantastici e di animazione: la rassegna (ogni giorno fino al 28 luglio) prevede un'unica visione giornaliera alle 17.30. Biglietto a prezzo speciale di 3€ per chi presenta il coupon della promozione dedicata ai possessori della Be Fan Card, la fidelity card gratuita de Le Befane che può essere richiesta all'Info Point. Il programma dei prossimi giorni: 22, 23, 24 luglio: Otzi e il mistero del tempo / 25, 26, 27, 28 luglio: Mary Poppins. Infine, grazie alla partnership con PhotoSi, leader italiano nei servizi di stampa fotografica, tutti i possessori della Be Fan Card potranno stampare gratuitamente con l’innovativo sistema PrintCube, attivo sul set di Be Fantasy, una foto ricordo dell’evento, presentando i coupon Be Fan Card.