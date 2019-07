Rimini Calcio, preso l'attaccante under Ventola. Via Alimi, Cecconi e Guiebre. Ecco Bellante e Picascia

Sport

La rosa del Rimini Calcio al Neri in partenza per Sant'Agata Feltria (foto fb Rimini Calcio).









Il Rimini è partito per il ritiro di S. Agata Feltria. Dopo il primo allenamento stagionale al "Romeo Neri", domenica mattina agli ordini di mister Renato Cioffi e dello staff tecnico, il nuovo Rimini ha raggiunto la Valmarecchia dove si fermerà sino al 4 agosto. Presenti al campo anche il direttore sportivo Rino D'Agnelli e il presidente Giorgio Grassi. Il numero uno biancorosso è salito sul pullman assieme alla squadra e si intratterrà a S. Agata due giorni con il gruppo.

MERCATO Arriva in prestito l'attaccante Danilo Giacinto Ventola, (nipote di Nicola Ventola ), classe 2000, nato a Brindisi. E' una punta centrale. Ha giocato nelle Under 17 di Bari e Ascoli e nelle Under 19 di Ascoli e Genoa, società proprietaria del suo cartellino. Autore di tre reti nel campionato Primavera, s’è messo in mostra nel corso dell’ultima Viareggio Cup e il Genoa ha deciso di riscattarlo.

Aggregati altri due volti nuovi: il difensore Marco Picascia, classe 1994, a Pomigliano nell'ultima stagione e San Donato Tavernelle (serie D) e prima Tuccuoio (serie C) e Cavese e Taranto (serie D); l'attaccante Vincenzo Bellante, classe 1997, dieci reti al Tuttocuoio (serie D), prima a Cavese, Francavilla Trestina (serie D).

IN SETTE AL NERI Da lunedì allo stadio Romeo Neri si alleneranno agli ordini del tecnico della Berretti Giordano Cinquetti e di un preparatore atletico professionista i seguenti giocatori: Viti, Venturini, Guiebre, Cicarevic, Danso, l'ultimo arrivato Urso, Cecconi e Alimi: tutti non rientrano per diversi motivi (contrattuali e tecnici) nei piani del club, mentre Cecconi ha chiesto di cambiare aria.