Mostra 'Immaginarea' di Schifano fino al 5 agosto da Arte Media di Rimini

Eventi

Rimini

| 10:21 - 21 Luglio 2019

Un ’opera di Ignazio Schifano.

Nasce da Arte Media di Rimini insieme alla preziosa collaborazione con la Galleria Lombardi di Roma l’idea di organizzare una mostra personale di Ignazio Schifano proponendo e promuovendo l’esposizione di una serie diopere tra le piú importanti dell’ultima produzione pittorica, dal titolo “Immaginarea”. Schifano, giovane artista siciliano, ma giá alla ribalta della critica nazionale appoggiato in maniera significativa da Achille Bonito Oliva, a Claudio Striniti, a Vittorio Sgarbi, ha un trascorso espositivo illustre nelle gallerie piú famose d’Italia, come Lombardi (Roma e Palermo) e Pio Monti (Roma). Schifano propone una pittura nuova e diversa, i suoi tratti apparentemente tormentati rievocano gli spiriti artistici dei grandi pittori informali del ’900. Le opere esprimono in maniera emblematica la dimensione creativa di un artista di successo, che si è mosso fuori dagli schemi ordinari, con una sensibilitá autenticamente contemporanea opponendosi ad ogni forma di omologazione. Alla galleria Arte Media di via Giordano Bruno 14 fino al 5 agosto.