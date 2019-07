5G quali rischi? Domenica sera un incontro a Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 07:35 - 21 Luglio 2019

S’intitola 5Gquali rischi? l’incontro in programma questa sera alle ore 21 nella sede della Pro loco di Santarcangelo in via Battisti 5. Relatori Fausto Bersani, docente di fisica e consulente della Federconsumatori di Rimini, ed Elisabetta Saviotti, psicologa e referente di Stop 5G per Romagna e Italia L’iniziativa è organizzata dal gruppo Stop 5G Santarcangelo. L’obiettivo è informare la cittadinanza sui rischi delle radiofrequenze e sugli scenari possibili con l’utilizzo del 5G. Al centro del dibattito le grosse implicazioni sulla sicurezza informatica, sulla privacy e sulla salute? Durante la serata Bersani presenterà una relazione sull'impatto elettromagnetico delle nuove tecnologie; mentre Saviotti approfondirà il tema delle nuove dipendenze create dalla tecnologia.