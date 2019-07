Albero crollato in via Sebenico a Bellaria-Igea Marina: le rassicurazioni del sindaco

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 15:46 - 20 Luglio 2019

Una foto dell'incidente di via Sebenico a Bellaria.

Il sindaco di Bellaria-Igea Marina Filippo Giorgetti e la giunta ringraziano per la tempestività e la solerzia i Vigili del fuoco, intervenuti assieme alla Polizia locale ieri pomeriggio in via Sebenico a seguito del crollo di un enorme albero sulla strada, fortunatamente senza conseguenze per le persone.



L'area è stata messa subito in sicurezza e le persone hanno collaborato fino a notte inoltrata per garantire la viabilità dell'area. Tutta l'operazione è avvenuta con celerità e questo grazie anche al fatto di avere il distaccamento estivo del pompieri, presenti sul territorio.



L'assessora all'ambiente Adele Ceccarelli rassicura: «I monitoraggi sono presenti e costanti su tutto il territorio tramite la società di riferimento che si occupa della tenuta del verde nella nostra città, ma proprio alla luce degli ultimi fenomeni atmosferici, di cui queste tipologie di alberi potrebbero aver maggiormente risentito, chiederò una ulteriore disamina della potatura e dello stato di salute dei pini domestici presenti su strade e parchi».

Ricorda inoltre che «teniamo in maniera prioritaria alla sicurezza delle persone e lo sforzo della nostra amministrazione è quello di mantenere con grande cura quello che sul territorio è un patrimonio arboreo ed ambientale di grande rilevanza, distribuito in ben 844 mila 502 metri quadrati che presenta eccellenze naturalistiche soprattutto presenti nel parco del Gelso». In totale sono 246 le aree verdi di Bellaria-Igea Marina comprensive di parchi urbani, piazze, giardini scolastici e sportivi. Dei quasi 10500 alberi, oltre 1800 sono platani e tra le altre varietà più numerosi ci sono appunto i pini domestici nella misura di 1200 unità.